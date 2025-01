Lanazione.it - Le ragazze pratesi vincono il derby

Continua inarrestabile la marcia della squadra femminile del Montebianco Prato Calcio a 5. Il girone di ritorno si è aperto come si era chiuso quello d’andata, con l’ennesima vittoria, dodicesima su altrettante partite disputate. Vittima di turno della capolista Worange Pistoia, sconfitta 0-6 con reti di Borghesi (doppietta), Durante, Pizzirani, Torrini e Briccolani. Con questi tre punti il Montebianco si è portato a quota 36, con un vantaggio di otto sulla più diretta inseguitrice, il Decoratore Pistoia Women. Il prossimo match vedrà leimpegnate nelcasalingo con il San Giusto, attualmente terzultimo con 8 punti e reduce da uno 0-3 interno con l’Alter Ego. Sempre in casa Montebianco continua anche la tendenza in negativo dell’Academy, impegnata nel campionato di serie C2 girone B.