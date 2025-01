Amica.it - Le due sorellastre sono state fotografate a Parigi nel parterre della sfilata Haute Couture PE 2025 dello storico brand francese. Una passione, questa, ereditata da mamma Carolina

Suvvia, siamo sinceri: non sarebbe unadi Chanel se, tra le celeb sedute ad assistervi, non ci fossero le royal di Monaco. Da decenni, infatti, le eredi di Grace Kelly e del principe Ranierigrandi fanmaison. Motivo per cui è praticamente impossibile che almeno una di loro non sia presente ai vari défilécasa di moda. Quest’annoCharlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover a non volersi perdere laChanelPE, in scena ail 28 gennaio.Le due, nel secondo giornosettimana dell’alta moda tuttora in corso nella Ville Lumière, sipresentate al Grand Palais per ammirare la nuova collezione, sedute in mezzo a una schiera di star su una gigantesca struttura rialzata che formava l’iconica doppia C di Chanel.