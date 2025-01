Terzotemponapoli.com - Le cinque cose che forse non sai sull’ottava giornata di Champions League

Le migliori d’Europa scendono in campo in contemporanea per l’ultimadella fase a girone unico diLeague. Obiettivo comune il raggiungimento di uno dei primi otto posti, quelli che valgono l’accesso diretto agli ottavi di finale. Tra le italiane, l’Inter naviga nelle acque migliori: ai nerazzurri, infatti, basta un solo punto contro il Monaco per accedervi matematicamente. Il Milan, per evitare di dipendere dai risultati di altre sette dirette rivali, dovrà tornare da Zagabria con in tasca i tre punti. Unica possibilità per la Dea di scansare i playoff è vincere in casa del Barça, già aritmeticamente qualificato. Il pari potrebbe non essere sufficiente a Gasp: Leverkusen e Aston Villa, infatti, affrontano squadre senza grandi motivazioni, rispettivamente Sparta Praga (già eliminato) e Celtic (già qualificato).