Linkiesta.it - L’avviso di garanzia a Meloni, e la crisi istituzionale italiana

Leggi su Linkiesta.it

Alle cinque di sera, un’ora prima che iniziasse il Consiglio dei ministri, Giorgiadà via social la notizia del giorno con un taglio tutto politico, come se il suo interlocutore fosse il leader di un partito avverso. Testuale: «Il procuratore della Repubblica Lo Voi, lo stesso del – diciamolo – fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato un avviso diper i reati di favoreggiamento e peculato in relazione al relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino libico Almasri; avviso diche è stato inviato anche ai ministri Nordio, Piantedosi e Mantovano».Poi alza il livello dello scontro politico, spiegando che all’origine dell’indagine c’è la denuncia dell’avvocato «Luigi Li Gotti, ex politico di sinistra, molto vicino a Romano Prodi, conosciuto per aver difeso pentiti del calibro di Buscetta, Brusca e altri mafiosi».