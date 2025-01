Lavori green in Campania 152 mila nuovi contratti nel 2023 +59% Legambiente presenta la Bussola per la competitività

Leggi su Ildenaro.it

Innovare produzioni e prodotti, decarbonizzare l’economia italiana per moltiplicare i posti di lavoro e competere sui mercati internazionali. È questa perla ricetta vincente per accelerare in Italia ed inla transizione ecologica e per rendere concreto questo scenario l’associazione ambientalistaoggi a Roma, in occasione della seconda edizione del Forum “L’Italia in cantiere”, la “per la” dell’economia italiana. Nonostante la strada in salita, lacrede nella transizione ecologica come dimostrano le tante imprese che puntano sempre più su decarbonizzazione, sostenibilità ambientale ed economia circolare e che pernon devono essere lasciate sole in questo percorso. Esempi concreti sono rapti dal modello virtuoso di separazione e riciclo della plastica da raccolta differenziata in provincia di Caserta, l’ex stabilimento Whirpool oggi ItalianFactory Tea Teak Group che sta trasformando gli spazi, la fabbrica e la linea produttiva e grazie ad un processo di riconversione e ammodernamento darà alla luce un’ industria di produzione di componenti per impianti fotovoltaici.