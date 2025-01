Iodonna.it - Latino al classico, matematica (come sempre) allo scientifico. Ecco le materie della seconda prova della Maturità 2025 per i licei

Leggi su Iodonna.it

Era quello che ci si aspettava ma gli studenti ne saranno probabilemente contenti. La materiaè ilper il: lo scorso anno uscì invece greco, quindi viene rispettata la regola (non scritta) dell’alternanza. Eper loanche quest’anno: si temeva fisica, considerata troppo difficile e infatti di solito evitata. Ancora, lingua e cultura straniera 1 per il liceo linguistico. Scienze umane per il liceo delle scienze umane (diritto ed economia politica all’opzione economico-sociale). Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il liceo artistico. Teoria, analisi e composizione per il liceo musicale. Tecnichedanza per il liceo coreutico. Sul sito tutti i dettagli. Parte così ufficialmente il conto alla rovescia per l’esame di Stato.