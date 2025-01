Liberoquotidiano.it - "L'assoluzione", il miglior film di Grosbard: discesa all'inferno e perdono

L'Rai Movie ore 23.15. Con Robert De Niro, Robert Duvall e Charles Durning. Regia di Ulu. Produzione Usa 1981. Durata: 1 ora e 48 minuti LA TRAMA A Los Angeles alla fine degli anni 40. Una prostituta viene uccisa. Un poliziotto indaga e le indagini lo portano a scoprire un nido di vipere nella società bene della città. Da quel nido non è troppo distante il fratello del poliziotto, un monsignore che sta facendo una bella carriera all'ombra dell'arcivescovo.Il poliziotto non demorde e lo scandalo darà un fiero colpo alla carriera. PERCHÈ VEDERLO Perché è ildi, regista spesso discontinuo, una storia diall'e diche ben ricostruisce l'America chiusa in sè stessa nell'immediato dopoguerra. Nella lotta tra due grandi attori (De Niro e Duvall) prevale il secondo che ha la parte meglio scritto(da un romanzo di John Gregory Dunne).