Iodonna.it - "l'adozione di un'identità di genere non coerente con il proprio sesso contraddice l'impegno di un soldato verso uno stile di vita onorevole, veritiero e disciplinato, anche nella vita personale" dice il Presidente degli Stati Uniti

Leggi su Iodonna.it

Washington, 28 gen. (askanews) – Donald Trump ha firmato un decreto esecutivo in cui sostiene di voler “eliminare l’ideologia transgender dall’esercito”. Leggi› Trump, la squadra di nuoto di Salem, Virginia, e la campagna anti-transgender “Per assicurarci di avere la forza di combattimento più letale del mondo, elimineremo l’ideologia transgender dalle nostre forze armate. Non ci sarà più – ha spiegato – Inoltre, impediremo che le forze armate vengano indottrinate con ideologie della sinistra radicale come la teoria critica della razza. Fermeremo tutto questo. È già stato fermato. Del tutto fermato”. Inauguration Day 2025: tutti i look guarda le foto Nell’ordine esecutivo, ilUsa sostiene che le forze armate “sono state influenzate dall’ideologia diradicale per placare gli attivisti” e che “molti problemi di salute mentale e fisica sono incompatibili con il servizio attivo”.