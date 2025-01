Ilrestodelcarlino.it - La vernice verde

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E alla fine qualcuno l'ha detto: abbiamo fallito. Dopo quasi due anni di retorica stucchevole da una parte e dall'altra (servono tot milioni, no, ne servono il doppio, il governo non fa nulla, no, è tutta colpa della Regione) il nuovo governatore dell'Emilia-Romagna ha tagliato corto: siamo tutti responsabili. Era il maggio 2023, la Romagna con l'acqua alla gola. L'unità nazionale durò una paio di settimane, poi cominciò lo scaricabarile. Il risultato, oggi, è quello che denuncia con coraggio de Pascale, sconfessando molti della sua stessa parte politica. Due le questioni. La prima: i soldi per la ricostruzione privata il governo li ha dati ma le procedure per averli sono così contorte che pochi li chiedono. La seconda: non si mette in sicurezza il territorio senza grandi opere. La prima questione è sotto gli occhi di tutti, la burocrazia ha ostacolato i rimborsi (la piattaforma per ottenerli si chiama Sfinge, tanto per chiarire subito a chi accede che ottenere risposte non sarà per nulla facile).