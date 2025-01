Quotidiano.net - La storia di Giulia Spizzichino, protagonista del film ‘La farfalla impazzita’ su Rai 1

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 29 gennaio 2025 –è stata una delle più importanti testimoni della Shoah in Italia, sopravvissuta alle persecuzioni naziste edi una lunga battaglia per la memoria e la giustizia.Stasera, Rai 1 trasmette (alle 21.30) il"Laimpazzita", ispirato alla suae al suo libro, con Elena Sofia Ricci nel ruolo principale. Un’occasione, due giorni dopo la Giornata della Memoria, per ricordare il coraggio e l’impegno di una donna che ha contribuito a portare alla luce i crimini del passato. LadiNata a Roma nel 1929,proveniva da una numerosa famiglia di origine ebraica. Durante l'occupazione nazista, molti dei suoi familiari furono vittime delle atrocità perpetrate dalle forze tedesche. In particolare, 24 suoi parenti persero la vita tra Auschwitz e l'eccidio delle Fosse Ardeatine del 24 marzo 1944.