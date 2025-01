Ilrestodelcarlino.it - La storia anconetana nelle videoguide

C’è un enorme patrimonio culturale ad Ancona, poco noto ai più, che si ‘distende’ lungo ben 18 chilometri lineari. E’ l’Archivio di Stato, in via Maggini 80, che raccoglie una sterminata quantità di documenti. Un luogo prezioso, che ora potrà essere conosciuto meglio da parte di chi ha difficoltà fisiche, visive e uditive. Merito del progetto ‘La memoria condivisa: fruizione senza barriere del patrimonio archivistico’, inserito nell’ambito del Pnrr, ideato insieme al Museo Omero. E’ qui che ieri sono state presentate trerealizzate per promuovere la conoscenza del materiale conservato nell’istituto e dei servizi offerti al pubblico. I video, commissionati alla Peaktime Marketing&Comunicazione di Alvin Crescini, sono una parte dell’iniziativa, che ha già prodotto vari interventi tesi a favorire un più ampio accesso e una maggiore conoscenza del luogo, come il piano per eliminare le barriere architettoniche, la formazione del personale in tema di accessibilità e la realizzazione di strumenti come libri tattili, disegni a rilievo, calchi e trascrizioni in braille di documenti storici.