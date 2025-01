Ilrestodelcarlino.it - La Shoah dei disabili nei volti de La Ribalta

Nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata della Memoria, la Stagione dei Teatri ospita oggi, al Teatro Rasi alle 21, uno spettacolo di teatro civile e di testimonianza, che racconta lo sterminio delle personedurante il periodo nazista. A raccontare ’Impronte dell’anima’, sono gli attori-di-versi della Compagnia Teatro la-Kunst der Vielfalt, nata proprio con questo spettacolo. Dopo tantissime repliche in Italia, il testo è stato tradotto in tedesco, francese e spagnolo. In scena uomini e donne che, secondo i parametri nazisti dell’epoca, erano ’vite non degne di essere vissute’. Sul palco sono intenti a tracciare un racconto che, un tempo, voleva negare loro la possibilità di esistere e di vivere. Sono testimoni, ’sopravvissuti’ e ’sopravvissute’ a quella immane e terribile tragedia.