Gamberorosso.it - La rivincita della Barbera e dei vini del Monferrato. Lo stile pop convince i consumatori e batte i vini premium

Leggi su Gamberorosso.it

Avanza lopop tra i prodotti deld'Asti edel, seguendo un trend di consumo orientato a proposte più semplici e meno impegnative. L'analisi del bilancio del Consorzio di tutela piemontese, che include 14 denominazioni, evidenzia l'allargamento del pubblico per i prodotti di quest'area viticola del nord-ovest con oltre 410 imprese associate. A partire dal vino più importante nella piramide qualitativa, lad'Asti Docg superiore, cresciuta di oltre 200mila bottiglie in un anno, anche grazie al consolidamentopresenza in mercati strategici come Stati Uniti e Canada.L'andamento delle denominazioniIl bilancio di chiusura del 2024 è generalmente positivo e si notano alcuni incrementi importanti: il +11% a volume delDoc Nebbiolo (oltre le 500mila bottiglie) ma anche il +3%Doc Piemonte (un milione di bottiglie in più sul 2023), con il Piemonte Docche si mantiene sopra quota 16 milioni di bottiglie (+0,4%), e il Piemonte DocPassito che sorprende con oltre il 19% in più, superando un milione e 100mila bottiglie nel 2024.