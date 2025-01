Ilfattoquotidiano.it - La regista Emma Dante inaugura il Teatro Regio di Parma nel nome di Giuseppe Verdi: la sua Giovanna D’Arco è “una sacra rappresentazione in chiave pop”

Nella “fossa dei leoni”, terraana d’elezione,se l’è cavata alla grande. E Alessio Vlad, direttore artistico del, ha vinto la sua scommessa. Opera affascinante e molto particolare per la capacità di far convivere elementi tra loro contrastanti: mondo terreno e mondo ultraterreno, sacro e demoniaco, serenità bucolica e violenza della guerra. Un invito a nozze per la visionariache ne fa “unainpop”, spiega il maestro Vlad che, negli ultimi giorni, era impegnatissimo a dover rispondere alle richieste di biglietti, sold out per la Prima e le repliche. Intanto, per avvicinare la lirica ai giovani, ha voluto una prova generale per gli under 30, allietati anche dall’aftershow con aperitivo e dj set con musica tecno nelle sale del ridotto.