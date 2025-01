Sport.quotidiano.net - La Reggiana non aspetta più la Cremonese. Per l’attaccante si punta su Flavio Russo

De Luca sì, De Luca no. De Luca.Forse. Lanon aspetterà più lae - se non ci saranno svolte improvvise - punterà forte su, gioiello di proprietà del Sassuolo che arriverebbe in prestito secco fino al termine della stagione. Sul ragazzo classe 2004 c’è anche il forte interesse del Cesena, ma i buoni rapporti instaurati negli ultimi tempi con il club neroverde potrebbero fare la differenza. Esattamente quello che è successo la settimana scorsa per Kumi, con il centrocampista finito nel mirino della Carrarese che ha anche tentato un blitz alzando l’offerta, ma "il Sassuolo è stato di parola e ringrazio pubblicamente Carnevali" aveva precisato il presidente Salerno. Un epilogo che potrebbe essere molto simile anche nel caso diche adesso – dopo l’arrivo del danese Skjellerup – potrebbe trovare pochissimo spazio.