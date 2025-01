Lettera43.it - La reazione di Chiara Ferragni su Instagram dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona

Leggi su Lettera43.it

le indiscrezioni sul presunto tradimento di Fedez con Angelica Montini, rivelato daha mantenuto il silenzio non rilasciando dizioni né facendo dei post sui social. L’imprenditrice digitale si è limitata a rispondere con l’emoji del cuore ad alcuni commenti sotto una sua foto in abito nero, che si scagliano contro chi l’accusa di aver finto una relazione perfetta durante il matrimonio. «Ma perché lei è quella tradita ed è anche quella accusata di aver finto la famiglia perfetta? Ma che ne sapeva lei di tutto questo?», scrive una persona. «Lei ha amato e per lei tutto questo non era finzione, date la colpa a lei come se fosse stata lei a tradire, credo che tu abbia amato con tutto il cuore, va avanti e dimentica quel cerca attenzioni», dice un altro commento.