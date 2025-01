Secoloditalia.it - La Parolina – Trevinano

LaVia Giacomo Leopardi, 1 – 01021Telefono: 0763/717130Sito Internet: www.la.itTipologia: ricercataPrezzi: antipasti 25€, primi 25€, secondi (percorsi) 35/50€, dolci 20€Chiusura: Lunedì e Martedì; dal primo Novembre a Pasqua Domenica a cenaOFFERTAIncastonato nella punta più a nord del Lazio, in un territorio rurale a pochi chilometri da Toscana e Umbria, il progetto di Iside De Cesare coniuga i prodotti delle tre regioni in una cucina creativa dove l’ispirazione alla tradizione è sempre evidente. Si può ordinare alla carta grazie a un menù snello e interessante, scegliendo tra antipasti, primi e percorsi, ovvero i secondi declinati come un piatto creato con più preparazioni dedicate ad un unico ingrediente. In alternativa ci si può rilassare e farsi guidare dalla cucina grazie ai menù degustazione “La Tuscia nel piatto” a 100€ ed “Emozioni” a 150€, a cui si può aggiungere l’abbinamento dei vini rispettivamente 50€ e 75€.