La palestinese Mira Awad e l’israeliana Noa si esibiranno insieme a Sanremo 2025

Secondo una notizia riportata da Repubblica, nel corso della prima serata di, che avrà luogo martedì 11 febbraio, le cantantie Noa, rispettivamentee israeliana, salirannosul palco del Teatro Ariston per lanciare un congiunto messaggio di pace attraverso il linguaggio che più le accomuna, la musica.Le due donne, infatti, sisulle note di Imagine,capolavoro del 1971 firmato da John Lennon, inno universale di libertà e uguaglianza, scelto non a caso e con chiaro riferimento alla delicata situazione a Gaza. Nonostante la tregua tra Hamas e Israele, infatti, l’equilibrio tra le due forze è molto fragile, e a pagarne le spese, come sempre, sono i civili innocenti ed estranei ai giochi di potere.: Noa eper la paceNoa esarannoLe due artiste si conoscono e collaborano da molto tempo, al punto di partecipare, nel 2009, all’Eurovision Song Contest in rappresentanza d’Israele con la canzone There Must Be Another Way.