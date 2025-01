Lanazione.it - La nuova filosofia di Pitti Filati: "Ordini più piccoli e flessibilità"

Consapevoli della propria forza creativa, unica e inimitabile, ma anche del momento storico sul mercato internazionale, la truppa di 29 imprenditori pratesi del distretto del tessile si sono presentati "grintosi" a, edizione 96, aperta ieri alla Fortezza da Basso a Firenze. "Una fiera che dobbiamo difendere a tutti i costi, una vetrina importante, un angolo nostro a cui non possiamo e non dobbiamo rinunciare" ha sottolineato Raffaella Pinori.è una tappa obbligata "alla quale non possiamo rinunciare e i back che stiamo avendo in queste prime ore sono positivi" ha commentato Fabio Campana ad del Lanificio dell’Olivo. Essere presenti è importante come è presente la Albini e Pitigliani, realtà che lavora a stretto contatto con il mondo tessile. Corridoi non proprio presi d’assalto, almeno nelle prime ore della mattinata di ieri, complice anche il maltempo che ha congestionato gli spostamenti, ma tutto sommato stand pieni.