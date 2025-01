Anteprima24.it - La Miwa esce sconfitta di misura tra gli applausi di un palazzetto gremito

Tempo di lettura: 3 minutiLaEnergia Cestistica Benevento69-73 contro l’Air Basket Termoli, nell’ultima gara casalinga della regular season. I Boars lottano con grinta e determinazione per tutti i 40?, giocando alla pari contro una squadra attrezzata, ma nei minuti decisivi pagano l’assenza di Ndour, uscito per cinque falli. La Cestistica sfiora la vittoria, dopo essere passata sul +3 ad 1? dal termine, e ora andrà a Mola per affrontare l’ultimo impegno della prima fase, molto importante ai fini della classifica. Partenza fulminea per i padroni di casa, che piazzano un parziale iniziale di 6-0 grazie ad una tripla di Caridà ed un and-one di Iommelli. Termoli si sblocca con Matera, ma è ancora Iommelli a tenere in vantaggio la. Caridà mette a segno la seconda tripla di serata per il +7, mentre la risposta di Termoli arriva solo a fine quarto, quando i molisani agganciano i locali con una tripla di Grimaldi e due liberi di Raupys, che chiudono il primo periodo sul 20-20.