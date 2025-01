Ilrestodelcarlino.it - La marcia dei trattori: "Siamo in ginocchio: serve lo stato di crisi per l’agricoltura"

di Luca RavagliaCi sono un centinaio diparcheggiati a fianco della strada a due passi dall’imbocco autostradale di Cesena Nord. Tanti quanti gli agricoltori che, a un anno di distanza dalle proteste dello scorso anno, sono tornati a far sentire la loro voce. "Essere di nuovo qui non è affatto un buon segno - sospira Loris Mengozzi, presidente dell’Associazione Agricoltori Attivi Romagnoli – ma dovevamo farlo. Dovevamo perché in effetti purtroppo in questi mesi nulla è cambiato rispetto alle nostre istanze. Stiamo vivendo un periodo difficilissimo, caratterizzato dall’assenza di retribuzione per il nostro lavoro. Per questo chiediamo che venga dichiarato lodiagricola dell’Emilia Romagna, territorio falcidiato da due alluvioni in due anni e nel quale restano ancora tantissime criticità".