La folle fuga in motorino. Poi le manette

Unain, le strade prese in contromano. I poliziotti alle calcagna e alla fine, il fuggitivo getta a terra ile prosegue a piedi ma viene bloccato. Succede lunedì 20 gennaio scorso, alle 22.30, quando una pattuglia della polizia di Stato nota all’altezza di via Magenta angolo via Palestro un ciclomotore scuro a fari spenti. Gli intimano l’alt, ma il conducente fugge a velocità sostenuta lungo via Magenta contromano, salendo in anche sul marciapiede. La Volante, pur mantenendosi sempre a debita distanza, lo segue cercando di non perderlo di vista e, all’altezza di via Cavour all’intersezione con corso Milano, il centauro molla il ciclomotore, proseguendo laa piedi. Scesi dall’auto, anche gli agenti continuano a seguirlo finché non lo trovano nascosto dietro alcuni cespugli di un giardino condominiale.