Cinemaserietv.it - La farfalla impazzita, la storia vera che ha ispirato il film: “Un momento di panico”

IlLaracconta ladi Giulia Spizzichino, ebrea romana nata nel 1926 e scomparsa nel 2016 che fu testimone diretta del rastrellamento del Ghetto di Roma, avvenuto nel 1944. In quella tragica serata, sette membri della sua famiglia furono arrestati e portati alle Fosse Ardeatine, mentre altri 19 sarebbero poi stati deportati ad Auschwitz.Sfuggita all’arresto e alla morte, la donna intraprese l’attività di scrittrice, fino ad essere, suo malgrado, strumento fondamentale per l’arresto e la successiva condanna del gerarca nazista Eric Priebke, estradato in Italia dall’Argentina, dove si era rifugiato, nel 1995.Elena Sofia Ricci ne LaE proprio dalle udienze dei processi a carico del militare tedesco, svoltisi a Roma nel 1996 e nel 1997, arriva la viva testimonianza della tragedia che segnò per sempre la vita di Spizzichino (cfr.