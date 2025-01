Quotidiano.net - La Casa Bianca e l’IA cinese : "È una sveglia per le aziende Usa"

All’indomani della batosta in salsasui mercati per i colossi statunitensi dell’intelligenza artificiale, Donald Trump lascia da parte il bastone e impugna la carota nei confronti di DeepSeek. La mossa strategica arriva nello stesso giorno in cui la start up di Pechino, il cui chatbot risulta il più scaricato al mondo, lancia Janus Pro, un generatore d’immagini migliori di quelle prodotte dai competitor occidentali. Non solo, le parole del presidente Usa seguono di poco la pubblicazione, da parte della Santa Sede, di un documento in chiaroscuro su potenzialità e (soprattutto) rischi del. Andiamo con ordine. "L’app DeepSeek dovrebbe essere unaper le nostre industrie che sono chiamate a essere concentrare al massimo sulla competizione per vincere – sono le parole del presidente statunitense, Trump, a commento del terremoto finanziario di due giorni fa, quando Nvidia, l’azienda che detiene il 90% circa del mercato dei microchip usati per l’intelligenza artificiale, ha perso quasi 600 miliardi di dollari in valore di mercato – .