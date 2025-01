Sport.quotidiano.net - La Carrarese corteggia il portiere Vismara. Possibile il ritorno del trequartista Bozhanaj

Leggi su Sport.quotidiano.net

La, vista l’incertezza dei tempi di recupero di Bleve, si vuol tutelare tra i pali dove sta puntando a Paolodi proprietà dell’Atalanta ma attualmente in prestito alla Sampdoria. Col club blucerchiato il classe 2003 sin qui ha giocato 9 partite alternandosi con Ghidotti e Silvestri. Per portare a termine l’operazione serve, però, che la Sampdoria trovi prima un suo sostituto perché Ghidotti si è infortunato e starà fuori almeno un mese. I liguri pensano a Samuele Perisan dell’Empoli coinvolgendo Silvestri o Ravaglia come contropartita. Nelle ultime ore si è fatta avanti anche la suggestione di undi Audero nella vecchia società a cui è molto legato. In ogni caso sabato contro il Cosenza dovrebbe esserci ancoraa difendere la porta della Samp e il trasferimento potrebbe concretizzarsi solo negli ultimi giorni di mercato.