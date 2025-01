La campionessa olimpica Jasmine Paolini celebrata dalla sua Bagni di Lucca

Leggi su Corrieretoscano.it

DIritorna a casa per un giorno. E tuttadi, là dove ha iniziato i suoi primi passi nella carriera tennistica, è pronta a rendere omaggio alla ‘sua’, con una mattinata tutta dedicata a lei al Circolo dei Forestieri. L’evento, un celebration day della tennista vincitrice dell’oro nel doppio a Parigi 2024 in coppia con Sara Errani, nell’anno che l’ha vista arrivare in finale a Roland Garros e a Wimbledon e vincere il Wta 100 di Dubai e la Billie Kean King Cup, si terrà martedì 4 febbraio a partire dalle 12. Ad organizzare l’evento di ringraziamento e celebrazione della sua figlia più illustre, che attualmente siede al quarto posto del ranking mondiale Wta, è stato il Comune didiassieme alla Regione Toscana, con il prezioso contributo delle aziende Eurovast e BigMat.