Sport.quotidiano.net - Kings League, al via il torneo italiano: si parte da Milano

Ci siamo. Manca davvero poco all’inizio della prima edizione italiana delladi calcio a sette ideato dall’ex difensore del Barcellona Gerard Piqué, che prenderà il via dal prossimo lunedì 3 febbraio, con calcio d’inizio della prima sfida previsto alle ore 17 nella cornice della Fonzies Arena di. Per chi non avesse mai sentito parlare di questa competizione, si tratta di uncalcistico in cui si sfidano squadre composte da vip come ex calciatori, content creator, youtuber, influencer, a capo di ognuna delle quali viene nominato un presidente che designerà poi la formazione della propria rosa di giocatori. Il format dell’edizione italiana di quest’anno prevede dodici squadre al via, che si affronteranno all’interno di un calendario composto da undici giornate, al termine delle quali verrà decretata una classifica generale come accade nei vari campionati calcistici.