Ilfattoquotidiano.it - Kia EV5, il debutto agli Australian Open di sua maestà Sinner. Ecco com’è il nuovo suv coreano – FOTO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Game, set, match: la vittoria di Jannik2025 è già entrata nella storia del tennis. La storia della Kia EV5, almeno in Italia, invece deve ancora iniziare. Nell’attesa, tuttavia, è stata presentata in anteprima sul mercato localeo in occasione del primo Grande Slam della stagione: unin grande stile. Ilsuv elettrico compattoarriverà nella nostra penisola nell’ultimo trimestre di quest’anno.Sono 24 anni che Kia sponsorizza il torneo di Melbourne, non perché le quote di mercato su quel mercato siano particolarmente degne di nota, ma perché il tennis rappresenta i valori che da sempre incarna la casa coreana: dinamismo, energia e cura per i dett. Centotrenta i veicoli elettrici o elettrificati a disposizione di giocatori, giudici e vip che hanno animato le strade della cittàa, con la Kia EV5 ospite speciale sui campi da tennis.