Sololaroma.it - Juventus-Benfica streaming gratis: la Champions in diretta Live è qui

Leggi su Sololaroma.it

Mercoledì 29 gennaio 2025, alle ore 21:00, ladi Thiago Motta affronta ildi Bruno Lage nell’ultima giornata della fase campionato di UEFALeague. I bianconeri, reduci dal pareggio a reti bianche contro il Club Brugge, devono vincere per sperare nella qualificazioneagli ottavi. I portoghesi, invece, con 10 punti in classifica, rischiano l’eliminazione e sono obbligati a vincere per garantirsi almeno un posto nei playoff.Sarà una gara ad alta tensione, con entrambe le squadre chiamate a giocarsi il tutto per tutto per restare in corsa nella massima competizione europea.Dove VedereinTV esarà trasmessa intv attraverso i canali Sky e, nello specifico, collegandosi alle ore 21:00 su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport ( canale 252).