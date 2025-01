Sport.quotidiano.net - Juve: il Manchester City punta su Cambiaso, ma c’è poco tempo. Giuntoli deve trovare un sostituto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 29 gennaio 2025 – Laè impegnata sul campo contro il Benfica (più per mandare un segnale di rinascita che per vere chance di ottavi di finale) ma dietro le quinte si parla ancora di mercato, tra quello in entrata, con Veiga già a Torino dopo Costa e Kolo Muani, ma occhio a Gochlidze, e quello in uscita con Arthur in odor di cessione e ilancora alle prese con la pista Andrea. Proprio su questo ultimo fronte potrebbe muoversi qualcosa nelle prossime ore e il club di Guardiola avrebbe intenzione di proporre una offerta succosa ai bianconeri. Che fare? Il club valuta e ragiona attentamente, se non altro perché ci sarebbeperunout, ilincombe La prima notizia è l’esclusione di Andreadalla partita di stasera in Champions League contro il Benfica.