Jovanotti | Ho perso 4 litri di sangue nella seconda operazione ho rischiato di morire Un batterio che ha complicato tutto si stava rosicchiando l’osso

“Quel giorno in ambulanza ho capito che si muore”, è una delle frasi di “Fuorionda”, uno dei brani inediti contenuti nel nuovo album didal titolo “Il corpo umano Vol.1”, in uscita venerdì. Lo stesso artista a Il Corriere della Sera ha raccontato del terribile incidente in bici, a Santo Domingo nel 2023, che l’ha bloccato letteralmente.“Ero sull’ambulanza con la gamba storta, i medici pronti per la rianimazione. – ha affermato – Più avanti ho capito che hodiveramente. Di setticemia. In sala operatoria ho preso unche ha, sie per questo avevo la gamba più corta. Lo hanno scoperto a Milano i medici dell’Humanitas:hodi, è stato un Vietnam“.E ancora: “Uno pensa che la morte accada solo agli altri.