Metropolitanmagazine.it - Jil Sander conquista il mondo dei profumi premium e lancia una nuova linea con Coty

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Un lancio d’esordio innovativo e molto particolare, nato dall’estensione dell’accordo di licenza con, colosso francese della cosmesi. Così Jiluna prima serie olfattiva di sei. L’obiettivo è quello di unire botanica e tecnologia in formule minimaliste e unisex. A creare questacinque nasi emergenti della profumeria internazionale: Berenice Watteau, Paul Guerlain, Nathalie Lorson, Mathilde Bijaoui e Julie Massé. Con loro, i direttori creativi Lucie e Luke Meier.Arriva ladidi JilQuestadisegna la crescita di Jilnell’universo lifestyle. Ha infatti da poco festeggiato il suo ingresso nell’alta gioielleria. Ora, l’avventura nel settorepermetterà al brand di inserirsi in nuove categorie, creando opportunità in importanti mercati del settore beauty, puntando soprattutto al Medio Oriente: qui il brand inaugurerà unaboutique a Dubai alla fine del prossimo mese.