Panorama.it - Italiani, popolo di depressi

Leggi su Panorama.it

«Spesso il male di vivere ho incontrato» è la più bella poesia di Eugenio Montale. Quando la scrisse nel 1925 non avrebbe mai immaginato che nel 2030, secondo le previsioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, laone, il male di vivere, sarebbe diventata la malattia più diffusa al mondo. La prima causa di disabilità e la principale voce di spesa sanitaria. Ne soffrono più di 300 milioni di persone. È il male del millennio. Se il poeta W.H. Auden definì il periodo successivo alla Seconda guerra mondiale come «l’età dell’ansia», per gli studiosi Horwitz e Wakefield siamo nell’«età della tristezza». Dopo la pandemia i numeri sono diventati impressionanti: dieci milioni disono, lo conferma Felice Damiano Torricelli, psicologo e psicoterapeuta, presidente dell’Enpap, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi: «Durante il Covid l’aumento è stato del 25 per cento.