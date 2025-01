Quotidiano.net - Italian Wine Brands celebra 10 anni in Borsa con dividendi e premi straordinari

i 10dalla sua quotazione in. Per questa occasione speciale, la società ha convocato l'assemblea degli azionisti che ha approvato la proposta del Consiglio di amministrazione di distribuire un dividendoo pari a 0,5 euro per azione "in considerazione dell'eccezionale percorso di crescita e di creazione di valore realizzato dalla società" ai dipendenti invece uno di 1.000 con la prossima retribuzione. "Abbiamo mantenuto la promessa fatta al momento della quotazione: quella di diventare un soggetto aggregatore nel frazionato mondo del vinoo, per competere ad armi pari con i principali competitors mondiali. E abbiamo mantenuto anche la promessa con i nostri azionisti, moltiplicando la capitalizzazione di. Il nostro viaggio, però, non è finito" commenota Alessandro Mutinelli, presidente e ceo di IWB.