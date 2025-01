Bergamonews.it - Investito dall’auto di un neo patentato, muore l’84enne Costante Bonomelli

Costa Volpino. Un uomo di 84 anni,, è morto mercoledì 29 gennaio dopo essere statoda un’auto. L’incidente poco prima delle 7 in via Nazionale a Costa Volpino. Da quanto ricostruito l’anziano sarebbe stato travolto dall’utilitaria guidata da un ragazzo di 18 anni, sotto choc per l’accaduto.stava attraversando la strada – non sulle strisce, a quanto pare – a qualche centinaio di metri da casa, come ogni mattina diretto al bar sotto i portici della via che attraversa il paese. Poco dopo l’impatto con l’auto del giovane, uno studente che con ogni probabilità si stava recando a scuola.Le condizioni delsono parse sin da subito molto gravi. Dopo avere sbattuto la testa contro il cordolo del marciapiede, è stato trasportato in ospedale dall’elisoccorso in codice rosso.