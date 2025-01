Sololaroma.it - Inter-Monaco Streaming Gratis: dove vedere la Champions League in Diretta LIVE

Leggi su Sololaroma.it

Serata da sogno in questo mercoledì 29 gennaio, che vede per la prima volta, complice il nuovo formato della, tutte le squadre in campo in contemporanea, alle 21:00, per l’ultima giornata del maxi girone. A San Siro di scena un’chiamata ad un ultimo piccolo sforzo per ottenere uno dei primi 8 posti della classifica, contro unche ha anch’esso la possibilità di accederemente agli ottavi di finale senza play-off.16 punti conquistati in 7 partite per i nerazzurri, frutto di 5 vittorie, il pareggio col Manchester City e la sconfitta di Leverkusen, un percorso di tutto rispetto che vale al momento il 4° insieme all’Arsenal a 16 punti. Encomiabile la difesa dell’in, la migliore con 1 solo gol subito, meno un attacco da appena 8 reti (il 27° della competizione alla pari del Lipsia).