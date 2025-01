Gqitalia.it - Inter-Monaco è il super match dell'ultima giornata di Champions League

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Ore 21, San Siro: l'appuntamento è con, per un altro grande mercoledì di, l'ultimo di questa prima parte del nuovo formata competizione. Ai nerazzurri manca solo un punto per avere la certezza di andare agli ottavi senza passare dai playoff. Ma una cosa è certa, i giocatori scenderanno in campo per cercare solo la vittoria.È troppo importante, infatti, non sprecare quanto fatto fino adesso in; compresa l’, importantissima vittoria ottenuta la settimana scorsa contro lo Sparta Praga, che mette la squadra di Inzaghi nelle condizioni ideali per chiudere i conti e ritrovarsi con due partite in meno da giocare, lasciando ad altri i rischi del doppio spareggio di febbraio.