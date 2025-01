Inter-news.it - Inter-Monaco, Bisseck al centro! C’è Frattesi: la probabile formazione

L’si prepara a scendere in campo domani sera a San Siro per l’ultima sfida della fase a girone unico di Champions League contro il. Inzaghi effettuerà qualche cambio dirispetto l’undici titolare visto a Lecce.titolari insieme alla sorpresa Arnautovic. Di seguito ladei nerazzurri., un match decisivo per il passaggio agli ottavi di finale, con i nerazzurri chiamati a ottenere un risultato positivo per consolidare la qualificazione. Secondo le ultime indiscrezioni, Simone Inzaghi starebbe pensando a qualche cambio nell’undici titolare, in un turnover ragionato per gestire le energie della squadra. Acampo, sembra ormai certa la conferma di Davide, autore di una prestazione convincente.