.com - Innovazione e tecnologia al servizio del retail moderno

Leggi su .com

Riccione 29 Gennaio 2025 – Il settoreè in continua evoluzione, con sfide sempre nuove e clienti che richiedono esperienze d’acquisto impeccabili. In questo panorama dinamico, lagioca un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza, ottimizzare le operazioni e migliorare la customer experience. Aikom Technology si pone come distributore di riferimento per ier di ogni dimensione, offrendo soluzioni integrate.Connettività senza confiniChe si tratti di un piccolo negozio o di una grande catena, occorrono soluzioni Wi-Fi per una connessione stabile e sicura, anche con molti dispositivi connessi. In questo ambito i router Peplink e dispositivi Ruijie-Reyee basati su Wi-Fi 6 garantiscono velocità e sicurezza.Per ambienti particolarmente affollati, Cambium Networks offre i suoi access point Wi-Fi 6, 6E e 7 e il sistema NSE 3000 per pagamenti e gestione dell’inventario.