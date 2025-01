Ilgiorno.it - Influenza 2025, in Lombardia sono i bambini le vittime preferite. Cure, cosa fare e cosa non fare contro la febbre

Milano, 29 gennaioinoltre 10.000 isotto i cinque anni colpiti dao virus respiratori (quasi il 30% degli ammalati), secondo gli ultimi dati disponibili, aggiornati al 23 gennaio. Mentre la situazione risulta essere meno critica per adulti e anziani dove il tasso di contagio rimane stabile, il tasso di incidenza risulta essere però ancora in forte aumento tra i più piccoli dove i contagi nell'ultima settimanaaddirittura raddoppiati. L'è una delle malattie infettive più comuni in età infantile: secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'stagionale colpisce infatti ogni anno tra il 20% e il 30% dei, soprattutto sotto i 5 anni dove aumenta anche il rischio di sviluppare complicazioni, come polmonite o disidratazione.