Liberoquotidiano.it - "Inesattezze nel video della Meloni", "Quali? Non le vedo": Parenzo spianato da Licia Ronzulli | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Ci sono delle grandinel suo": Davidlo ha detto a L'Aria che tira su La7 riferendosi al filmato con cui la presidente del Consiglio Giorgiaha fatto sapere di essere indagata per il caso Almasri. "sarebbero? - gli ha chiesto la sua ospite, la vicepresidente del Senatodi Forza Italia -. Non le. Ill'ho ascoltato una ventina di volte da ieri, però se lei mi fa sapere dal suo punto di vistasono lepunto per punto le andiamo a verificare". "E' un'inesattezza l'idea che ci sia un complottomagistratura per far cadere il governo", ha detto. E laha replicato: "Andreotti diceva che a pensar male si fa peccato ma tendenzialmente ci si azzecca. Evidentemente, che questo avvenga nei giorni caldiriformagiustizia è un fatto".