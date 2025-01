Agi.it - Inchiesta Visibilia, per il pg di Cassazione la competenza è a Milano

Leggi su Agi.it

AGI - La Procura generale dellaha sostenuto laterritoriale di Milano del procedimento sulla presunta truffa commessa ai danni dell'Inps da Daniela Santanchè e altri con le societàEditore eConcessionaria nella ricezione dei contributi della cassa integrazione Covid a zero ore per 13 dipendenti. I giudici della, investiti della materia dalla gup Tiziana Gueli nell'ambito dell'udienza preliminare in corso a Milano dopo la questione sollevata dai difensori del ministro del Turismo secondo cui gli atti devono essere trasmessi a Roma, si sono riservati di decidere. La riserva sarà sciolta tra stasera e domattina.