Ilnapolista.it - Inchiesta ultras, il rapper Emis Killa indagato per associazione a delinquere: “strettissimi rapporti con l’ultrà Lucci”

Leggi su Ilnapolista.it

Il Corriere della Sera riporta dell’iscrizione al registro degli indagati di Emiliano Rudolf Giambelli, noto ai più con il nome d’arte di “”. Sarebbe coinvolto nell’“Doppia Curva”, la stessa cha ha azzerato i verticidi Inter e Milan. L’artista ha anche ricevuto un Daspo di tre anni.Leggi anche: Fedez, Lazza e, le amicizie tra ie glidella Curva Sud del Milan (La Stampa)non potrò più andare a San Siro per tre anniEcco cosa scrive il CorSera:“Il, al secolo Emiliano Rudolf Giambelli da Vimercate, 35 anni, andrà all’Ariston di Sanremo ma non potrà andare allo stadio. Risultapernell’ambito dell’sugli ultrà del Milan. Daspo di tre anni per lui. Gli affari e le risse.