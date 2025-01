Romadailynews.it - Incendio nel bar di “Febbre da Cavallo”, si sospetta atto doloso

Leggi su Romadailynews.it

Unha colpito nella notte tra lunedì e martedì il celebre bar di via Tribuna di Tor de’ Specchi, nei pressi dell’Ara Coeli e a pochi passi dal Campidoglio. Il locale, noto per essere stato la location del “Bar Gabriella” nel film cultda(1976) di Steno, è stato avvolto dalle fiamme che hanno interessato il dehors esterno.Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito da alcuni motorini parcheggiati davanti al gazebo. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, attualmente al vaglio degli inquirenti, suggerirebbero un’origine dolosa dell’.Sul caso stanno indagando gli agenti del Nucleo Tutela Ambiente del gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati a chiarire la dinamica e le cause dell’accaduto.