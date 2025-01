Ilrestodelcarlino.it - Il ponte dei sospiri. Ripresi i lavori a Ragone: "Riapertura a giugno"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Qualcosa si muove sopra e sotto ile San Pancrazio. La scorsa settimana sono tornati i muratori, impegnati insotto il, poi è arrivata la gru grande, indispensabile per la demolizione del vecchio manufatto. La sindaca Valentina Palli è fiduciosa sulladela finee la ripresa della viabilità sulla provinciale Molinaccio. "Gli operai sono tornati da più di una settimana – afferma – e adesso c’è anche la gru grande. La settimana scorsa hanno montato unggio sotto il pilone centrale propedeutico alla demolizione. Ora con la gru sono iniziati idi sezionamento della struttura orizzontale, del piano. Ilviene tagliato in blocchi che man mano vengono rimossi a pezzi, un intervento che interessa l’impalcato e il manto stradale. Non le spalle, su cui sarà appoggiata la nuova struttura".