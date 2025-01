Ilnapolista.it - Il Napoli prese Lindstrom che era “caldissimo”, da lì in poi è stato tutto un disastro (Guardian)

Ilche era “”, da lì in poi èun)Ilinfila nelle “statistiche più strane dei campionati europei” il flop impronostabile di Jesper Lindstrøm. Ve lo ricordate, o lo avete rimosso? “Eraquando si è unito aldall’Eintracht Frankfurt per 30 milioni di euro nell’estate del 2023”, ricorda il.E poi che è successo? “Il suo periodo aun. Il centrocampista offensivo ha fatto 29nze per il club ma non ha segnato un gol. Illo ha mandato in prestito all’Everton all’inizio di questa stagione e, 21 partite dopo, non ha ancora segnato. Lindstrøm non ha segnato un gol per il club o la nazionale per più di un anno. I tifosi dell’Everton sperano che possa porre fine a questa serie il pima possibile”.