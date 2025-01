Gamberorosso.it - Il mitico Pastiere di riso del Carnevale irpino, il dolce contadino sconosciuto

«Ildiè unche ha origini nella cultura contadina del luogo», ci spiega la pasticcera di Avellino, Carmen Vecchione, fortemente legata alle tradizioni della sua terra che, attraverso i suoi dolci, reinterpreta servendosi di uno stile personale e sicuro.Carmen Vecchione: il sapore antico del«Ilè un prodotto che non tutti conoscono, ma che in casa mia veniva preparato in occasione del. Ed è proprio per portare avanti le tradizioni della mia famiglia e della mia terra, oltre al fatto che è il miopreferito, che insisto nel preparare questoche evoca nei miei clienti i ricordi di sapori antichi», racconta la pasticcera irpina.Ildi& co. per ilOltre alla versione con ilproposta da Carmen Vecchione, delesiste anche una variante salata al forno - a base di spaghetti, primo sale, ricotta, pinoli e uvetta - nonché un’alternativa particolarmente apprezzata dagli estremisti che prevede che tutti questi ingredienti (tranne il primo sale) vengano abbinati agli spaghetti dolci.