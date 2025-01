Rompipallone.it - Il Milan molla Gimenez: cambia il bomber, l’indizio

Ultimi aggiornamenti di calciomercato per il, la pistasi raffredda: i rossoneri si fiondano su un altro attaccante, i dettagliGiorni e ore cruciali, per i destini del, che si gioca tantissimo in campo e fuori. I rossoneri scenderanno in campo contro la Dinamo Zagabria per andare a caccia del pass diretto per gli ottavi di finale di Champions League, con tre punti la missione sarà aritmeticamente compiuta ma potrebbe bastare anche un pareggio in caso di risultati favorevoli dagli altri campi. Domenica, quindi, ci sarà il derby contro l’Inter, per provare a darsi una chance di vero rilancio in zona Champions in campionato. Nel frattempo, i rossoneri saranno anche protagonisti degli ultimi giorni di mercato, per portare a casa altri innesti importanti.Il solo arrivo di Kyle Walker non può bastare, in entrata, e del resto già da qualche giorno gli sforzi si stanno concentrando sul reparto offensivo.