Il mercato in arrivo C’è un’altra incertezza L’impatto dei dazi Trump

La lingua che va per la maggiore negli stand di Pitti Filati edizione numero 96 è l’inglese. Europa con una massiccia rappresentanza della Francia e Stati Uniti rappresentano le maggiori presenze almeno nel primo giorno, a seguire buona l’affluenza degli italiani mentre i grandi assenti sono gli asiatici a parte qualche raro caso di buyer arrivati da oltreoceano per incontri fissati e a colpo sicuro. Banana Republic, Ralph Lauren sono solo alcuni dei clienti americani delle aziende pratesi. Clienti importanti arrivati anche ieri alla Fortezza da Basso dove fino al 30 gennaio va in scena la kermesse dedicata alle collezioni primavera-estate 2026. Ordini che fanno la differenza per un distretto che nonostante tutto, resta punto di riferimento per i brand del lusso e non solo, e sui quali pesa l’incognita dei recenti annunci disuiche rischiano di colpire l’economia.