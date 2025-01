Lanazione.it - Il mercato immobiliare. Montelupo sul podio. Ha le quotazioni più alte dell’Unione

è il Comune con la valutazione media più alta: per comprare casa servono 2.394 euro al metro quadrato, una cifra in aumento rispetto allo scorso novembre di quasi un punto percentuale (+0,8%) e rispetto al dicembre del 2023 (+0,1%). Precedendo, in un ipotetico, Empoli (2.187 euro al metro quadro, per un valore stabile negli ultimi due mesi ma diminuito di 1,2 punti se paragonato a poco più di un anno fa) e Capraia e Limite, che pur attestandosi a quota 2.060 ha fatto segnare un decremento marcato sul piano delle valutazioni rispetto al novembre 2024 (-2,2%) che diventa un vero e proprio crollo se paragonato al valore di dicembre ‘23 (-7,7%). E’ questo il fermo immagine deldei Comuni Empolese Valdelsa fotografato da Idealista, sulla base dei dati aggiornati allo scorso mese.